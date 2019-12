Interview mit Gerhard Samson : Was macht der Nikolaus aus Beuel an Heiligabend?

Zur Person

Gerhard Samson wurde im Februar 1943 in Soest in Westfalen geboren. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Limperich. Die Eheleute haben zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Samson hat in Bonn Jura studiert. Viele Jahre hat er im Presseamt der Stadt Bonn gearbeitet, später im Büro des Oberbürgermeisters. Vor zwölf Jahren, 2007, ist Samson in den Ruhestand gegangen. Als Nikolaus ist er schon seit vielen Jahren in Beuel und in Bonn aktiv. Das bischöfliche Nikolausgewand gehört der Münsterpfarre, Stab und Mitra sind Eigentum von Gerhard Samson.