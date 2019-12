Medizinischer Notfall bei Fahrer : Fahrgäste stoppen Geisterfahrt von Straßenbahn in Bonn

Beuel Nur durch das beherzte Eingreifen mehrerer Fahrgäste der Straßenbahnlinie 66 konnte in den frühen Morgenstunden am Sonntag ein möglicher Unfall verhindert werden. Die Bahn war führerlos durch die Nacht gefahren, nachdem der Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Die Notbremsen funktionierten nicht.

Es ist der absolute Horror für Fahrgäste: Eine Straßenbahn fährt führerlos durch die Nacht und die Passagiere können die Geisterfahrt nicht stoppen, weil auch die Notbremsen nicht funktionieren. Dies ist in der Nacht auf Sonntag rund zehn Fahrgästen der SWB-Linie 66 so passiert.

Gegen 0.40 Uhr war die Straßenbahn vom Siegburger Bahnhof aus in Richtung Bonn unterwegs, als bei der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei mehrere Notrufe eingingen. Mehrere Fahrgäste meldeten ab der Haltestelle "Sankt Augustin-Mülldorf", dass der Fahrer der Bahn augenscheinlich nicht ansprechbar sei und der Zug nunmehr an mehreren Haltestellen auch nicht mehr angehalten habe.

Notbremsen funktionieren nur in Bahnhöfen bei langsamer Fahrt

Nach den Angaben der Zeugen konnte die Bahn auch nicht über die im Waggon angebrachten Notbremshebel gestoppt werden. Laut SWB-Pressesprecherin Veronika Kohn ist dies allerdings tatsächlich so auch gewollt - um Missbrauch zu verhindern: „Die Notbremse funktioniert nur im Bereich der Haltestellen bei langsamer Fahrt, wenn beispielsweise jemand auf die Gleise fällt.“ Auf freier Strecke oder in Tunneln sei die Notbremsfunktion aber deaktiviert.

„Wir hatten in der Vergangenheit mehrere Fälle, in denen die Notbremse einfach so betätigt wurde“, erklärte Kohn auf GA-Nachfrage. Um „ständige, missbräuchliche Bremsvorgänge zu verhindern“, laufe die Notbremsung deshalb über den Fahrer: Wenn die Notbremse gezogen wird, erhalte der Fahrer ein Signal. Dann könne er Rücksprache mit den Fahrgästen nehmen und den Zug gegebenenfalls stoppen. „Doch diese Rücksprachemöglichkeit war aufgrund des Zustands des Fahrers diesmal natürlich leider nicht möglich“, so John. Weitere Notmechanismen gebe es für solche Situationen jedoch nicht. „Dass einer unser Fahrer bewusstlos wird, ist ja eher ungewöhnlich“, teilte Kohn mit.