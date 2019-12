Show auf Gelände von Pützchens Markt : Bonner Weihnachtscircus verzaubert sein Publikum

Pützchen Seit Freitagabend gastiert der Bonner Weihnachtscircus auf dem Gelände von Pützchens Markt. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Show ist die chinesische Akrobatik.

Wie biegsam ist der menschliche Körper? Die chinesischen Schlangentänzerinnen zeigen es – und zwar im Bonner Weihnachtscircus, der seit Freitagabend auf dem Gelände von Pützchens Markt am Holzlarer Weg gastiert. Bis zum 5.Januar zeigen dort Jongleure und andere Artisten, was sie können.

Außer Atem versetzt auch eine der ältesten Formen chinesischer Akrobatik: die Kunst des Reifensprungs auf bis zu 2 Metern Höhe. Sie will an den halsbrecherischen Schwalbenflug durch die Gucklöcher in den Mauern der Verbotenen Stadt erinnern. Echten Zauber verbreitet schließlich der chinesische Löwentanz. Angst vor Raubtieren muss man allerdings nicht haben, denn im Kostüm des Königs der Tiere stecken ganz und gar menschliche Akrobaten. Gelacht werden darf natürlich auch: Dafür sorgen Tonito Alexis aus Spanien und Patrick Lemoine aus Frankreich. Vom 20. Dezember bis zum 5. Januar werden (mit Ausnahme von Neujahr) täglich zwei Vorstellungen gespielt. Die Tickets können vorab bei Bonnticket erworben werden.