Unfall am Dreieck Bonn-Nordost : Zwei Fahrzeuge kollidierten auf der Autobahn 59 bei Vilich

Unfall am Dreieck Bonn-Nordost

Vermutlich durch einen Auffahrunfall kam es am frühen Heiligabend zu Blechschäden an beiden beteiligten Fahrzeugen. Foto: Axel Vogel

Bonn Mit dem Schrecken und Blechschäden sind zwei Pkw-Fahrer auf der A59 am frühen Heiligabend davongekommen.

Am frühen Heiligabend kurz nach 17.30 Uhr kollidierte ein roter Skoda mit einem schwarzen Golf am Autobahndreieck Bonn-Nordost bei Vilich. Nach Aussage der Polizei fuhr der Golffahrer auf der A59 in Richtung Köln und musste wegen technischer Probleme seine Geschwindigkeit stark reduzieren.