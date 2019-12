Verein „wünschdirwas“ : Benefizveranstaltung in Beuel sammelt Geld für kranke Kinder

Beuel Kinderträume werden wieder wahr: Die Benefizveranstaltung „Lach mal was mit wünschdirwas“ mit vielen bekannten Künstlern im Pantheon-Theater spielt mehr als 6500 Euro für den Verein „wünschdirwas“ ein.

Das ist wahrlich ein gutes Ergebnis: Einen Rekorderlös von 6518 Euro hat die achte Benefizveranstaltung „Lach mal was mit wünschdirwas“ zugunsten schwer kranker Kinder und Jugendlicher eingespielt. Sandra Niggemann, Kinderärztin aus Troisdorf, hatte den Event im Pantheon-Theater in Beuel organisiert.

Aus den Händen von Martina Steimer, künstlerische Leiterin des Pantheon-Theaters, nahm Niggemann jetzt den Erlös der Veranstaltung vom 19. November entgegen. „Ich bin wirklich sprachlos, dass so eine hohe Summe zusammengekommen ist“, freute sich die Troisdorferin. Damit könne der Verein ‚wünschdirwas‘ zahlreiche Herzenswünsche erfüllen und vielen Kindern und Jugendlichen eine Auszeit von ihrer Krankheit ermöglichen, so Niggemann im Gespräch mit dem GA. „Und das alles durch Humor, toll“, schwärmte sie.

Gemeinnütziger Verein „wünschdirwas“ erfüllt Wünsche von kranken Kindern

Ein schwer kranker Junge (5) wollte gerne einmal einen Pinguin streicheln. Doch Pinguine lassen sich nicht einfach so wie ein Hund kraulen. Aber im Zoo in Münster fand sich ein Pinguin, der gern die Schnürsenkel von Schuhen der Besucher aufpickt. Also fuhr man mit dem Jungen in diesen Zoo und brachte Pinguin und Kind zusammen. Statt Schuhen mit Klettverschluss musste der Junge ausnahmsweise Schnürschuhe tragen. „Ob der Junge den Pinguin gestreichelt hat, das weiß ich nicht. Aber seine Schnürsenkel waren schnell offen. Am Ende des Tages waren beide glücklich“, meinte Niggemann.