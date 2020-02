GA-Sportler des Monats Januar : Wer wird GA-Sportler des Monats Januar?

Überzeugte im Januar in der Halle: Hockeyspielerin Maria Esser. Foto: Wilfried Chruscz

Bonn Für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Januar sind Maria Esser, Majtie Kolberg, Falk Petersilka, Yanna Schneider und Jessica Wlodasch nominiert. Die Abstimmung läuft.

Die Kandidatenliste zur GA-Sportlerwahl für den Januar wartet mit einem Novum auf: Die Frauen dominieren den Beginn des neuen Sportjahres im GA-Verbreitungsgebiet wie selten zuvor. Vier Frauen und ein Mann sind dieses Mal nominiert und zudem fünf Sportler, die – ganz jahreszeitgemäß – ihre Erfolge allesamt in der Halle feierten. Bis zum kommenden Montag (10. Februar), 24 Uhr, haben die GA-Leser wieder die Chance, für ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten in diesem Formular abzustimmen.

Der Hahn im Korb der Nominierten heißt Falk Petersilka und ist ein großes Talent des 1. Godesberger Judoclubs. Der 21-jährige Medizinstudent sicherte sich Ende Januar den deutschen Meistertitel bei den Einzelmeisterschaften in Stuttgart. „Das hat mich schon wahnsinnig gefreut“, sagte Petersilka unmittelbar nach dem Medaillengewinn, obwohl er sich trotz des Erfolgs nur noch geringe Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer machen darf. „Da müsste schon eine Überraschung her.“