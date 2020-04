Auszeichnung und Anerkennung : Das bedeutet Top-Athleten die Wahl zum GA-Sportler des Jahres

BONN Jedes Jahr im Herbst kürt der GA den Sportler des Jahres. Für Top-Athleten wie den Kanuten Max Rendschmidt oder Kickboxerin Sarah Liegmann ist die Auszeichnung etwas besonderes. Denn: Die Konkurrenz ist hart.

Ebenso wie die Wahlen zum GA-Sportler des Monats, bei denen mittlerweile seit Herbst 2013 die Sieger eines Wettkampfmonats ermittelt werden und aus denen am Ende eines Wahlzyklus der GA-Sportler des Jahres hervorgeht. Die Wahl hat sich in der Region Bonn/Rhein-Sieg längst als sportliches Aushängeschild etabliert. Doch was macht die Wahl so besonders? Was braucht es, um GA-Sportler des Jahres zu werden? Und was ist es für ein Gefühl, die Siegertrophäe in die Höhe zu reißen?