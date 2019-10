GA-Sportlerwahl : Annika Zeyen ist GA-Sportlerin des Monats September

Bonn Die Handbike-Weltmeisterin Annika Zeyen ist GA-Sportlerin des Monats September. Erst Anfang des Jahres ging sie bei den ersten Rennen an den Start, im September folgte dann der Höhepunkt.

"Ich habe mich vom Start weg gut gefühlt und mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass es heute für mich um eine Medaille gehen kann", sagt Zeyen. Im Verlauf des Rennens bildete sich eine sechsköpfige Spitzengruppe, zu der neben Zeyen auch die US-amerikanische Top-Favoritin Alicia Dana gehörte. Doch dann kam es mitten im Rennen zu einem Unfall zwischen den beiden Athletinnen. Ihre Handbikes verhakten sich und nur mithilfe von Streckenbetreuern konnten sie sich befreien. Der Rückstand zur Spitzengruppe belief sich nach der Kollision allerdings schon auf zwei Minuten. Gemeinsam setzten Dana und Zeyen zur Aufholjagd an und kämpften sich zurück an die Spitze. "Das hat schon sehr viel Kraft gekostet. Doch vor dem Ziel mussten wir noch über einen Berg und an dem wollte ich unbedingt attackieren", sagt Zeyen. Sie griff an und war am Ende des Anstiegs auf einmal ganz vorne. "Danach hieß es nur noch Augen zu und durch, und hoffen, dass ich nicht doch noch überholt werde." Das wurde sie nicht. Mit zwei Sekunden Vorsprung auf Dana erreichte sie als Erste das Ziel und ließ sich feiern. "Das war schon einer der emotionalsten Momente meiner Karriere." Im nächsten Jahr sollen allerdings noch weitere dazukommen, im besten Fall bei den Paralympics in Tokio. Denn auch nach 15 Jahren Leistungssport ist bei Annika Zeyen kein Karriereende in Sicht.