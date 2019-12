GA-Sportlerwahl : Oliver Dasburg ist GA-Sportler des Monats November

Bonn. Handball-Rückraumspieler Oliver Dasburg vom TV Rheinbach wird zum GA-Sportler des Monats November erkoren. Ultraläufer Moritz auf der Heide wird Zweiter.

Erst im Sommer war der Rückraumspieler zu seinem ehemaligen Verein zurückgekehrt. Jetzt steht er mit den Rheinbachern sogar auf Tabellenplatz drei der Regionalliga Nordrhein. Allein 21 Tore in vier Spielen gingen im vergangenen Monat auf das Konto des linken Rückraumspielers, acht davon erzielte er per Siebenmeter. Für diese Leistung haben ihn nun GA-Leser und Jury belohnt. Der 21-Jährige setzte sich bei der Monatswahl gegen den Ultraläufer und Berglauf-WM-Dritten Moritz auf der Heide, den deutschen Judo-Hochschulmeister Alexander Gabler, den Forward und Punktgaranten des Basketball-Regionalligisten Dragons Rhöndorf Curtis Hollis sowie den Stürmer des Fußball-Mittelrheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf Yavuz Günay, durch.

Dabei erlebte Dasburg nach seinem einjährigen Zwischenspiel beim Drittligisten Longericher SC mit den Rheinbachern zunächst einen durchwachsenen Start in die Saison 2019/2020 der Regionalliga Nordrhein. Zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen lautete die Bilanz.

Im November zeigten die Rheinbacher dann ein ganz anderes Bild: Drei von vier Spielen gewann die Mannschaft von Trainer Jan Hammann und Dietmar Schwolow, einmal stand am Ende ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Ein Garant für diesen Aufschwung war Dasburg mit seinen Treffern. Nach seiner Rückkehr nach Rheinbach entpuppte sich der Rückraumspieler schnell als die erhoffte Verstärkung. Vor allem in den November-Spielen gegen TUSEM Essen 2 (24:23), die SG Ratingen (28:26), die SG Langenfeld (30:25) und den HC Weiden (26:26) avancierte der

Rückraumspieler mit seinen wichtigen Treffern zum Matchwinner. Durch diese Positivserie gelang dem RTV der Sprung auf Tabellenplatz vier im November, mit nur einem Punkt schlechter in der Bilanz als Tabellenführer TuS Opladen.