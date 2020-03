GA-Sportlerwahl : Wer wird GA-Sportler des Monats Februar?

Bonn Für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Februar sind Konstanze Klosterhalfen, André Sanita, Yanna Schneider, Caroline Klein und Max Weißkirchen nominiert.

Ein Datum haben sie sich in diesem Jahr rot im Kalender angestrichen – den 24. Juli. An diesem Tag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Mit ihren Top-Leistungen im vergangenen Monat sind fünf Athleten aus der Region dem Traum von Olympia ein Stück näher gerückt, andere können schon die Flugtickets buchen. Die Nominierung zum GA-Sportler des Monats Februar haben die Läuferinnen Konstanze Klosterhalfen und Caroline Klein (beide TSV Bayer 04 Leverkusen), Taekwondoka Yanna Schneider (TKD Swisttal), Fechter André Sanita (OFC Bonn) sowie Badmintonspieler Max Weißkirchen (1. BC Beuel) jedenfalls sicher. Wer den Titel gewinnt, entscheiden die GA-Leser per Onlineabstimmung bis Montag, 9. März, 24 Uhr auf www.ga-bonn.de/sportlerwahl.

Für Ausnahme-Talent Konstanze Klosterhalfen hätte das Olympia-Jahr nicht besser starten können. Beim Hallenmeeting in Boston gewann die Königswintererin nicht nur den Lauf über 5000 Meter, sondern stellte in 14:30,79 Minuten eine neue europäische Hallenbestzeit auf. Nur drei Wochen zuvor hatte die 23-Jährige in New York zwei ihrer deutschen Rekorde verbessert: Die Meile lief sie in 4:17,26 Minuten und blieb bei der 1500-Meter-Durchgangszeit mit 3:59,87 Minuten erstmals auch in der Halle unter der Vier-Minuten-Grenze.

Die Kandidaten im Stenogramm Name: Caroline Klein Alter: 24 Sportart: Leichtathletik Verein: TSV Bayer Leverkusen Im Februar: Gewann überraschend bei den deutschen Hallenmeisterschaften die Goldmedaille über die 60-Meter-Hürden. Name: Konstanze Klosterhalfen Alter: 23 Sportart: Leichtathletik Verein: TSV Bayer 04 Leverkusen Im Februar: Lief in Boston die 5000 Meter in 14:30,79 Minuten und stellte damit eine neue europäische Hallenbestzeit auf. Anfang Februar verbesserte sie in New York zwei ihrer deutschen Rekorde. Name: André Sanita Alter: 27 Sportart: Fechten Verein: OFC Bonn Im Februar: Beim letzten Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele sicherte sich Sanita in Kairo zusammen mit der Herrenflorettmannschaft das Ticket für Tokio.

Er darf damit auch im Einzel

starten. Name: Yanna Schneider Alter: 23 Sportart: Taekwondo Verein: TKD Swisttal Im Februar: Als frisch gebackene deutsche Meisterin gewann die Taekwondoka die Helsingborg Open und sicherte sich den zweiten Platz bei den German Open. Name: Max Weißkirchen Alter: 23 Sportart: Badminton Verein: 1. BC Beuel Im Februar: Gewann zum dritten Mal in Serie den deutschen Meistertitel. Weißkirchen krönte den erfolgreichen Monat mit dem Gewinn der Austrian Open.

In überragender Frühform befindet sich auch Yanna Schneider. Die 23-jährige Taekwondoka kann sich in diesem Jahr berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an den Olympischen Spiele machen. Nachdem Schneider sich im Januar den Titel der deutschen Meisterin sicherte, legte sie im Februar nach. Zunächst gewann die Studentin der Wirtschaftspsychologie die Helsingborg Open. Ende des Monats sicherte sich Schneider bei den German Open zudem die Silbermedaille.

Der Traum von Tokio ist für André Sanita bereits in Erfüllung gegangen. Der Fechter des OFC Bonn hat sich mit der Herrenflorettmannschaft qualifiziert. Beim letzten Qualifikationsturnier in Kairo kam die deutsche Équipe ersatzgeschwächt zwar nur auf Platz elf, doch durch die Schützenhilfe der Russen reichte es am Ende doch. Die Qualifikation hatte sich das Team von Bundestrainer Uli Schreck auch verdient, weil es vor allem durch EM-Silber in Düsseldorf und das Erreichen des WM-Viertelfinals die Vorleistung erbracht hatte. Durch den Erfolg der Russen ergatterten die Deutschen den letzten freiwerdenden europäischen Quotenplatz. Sanita darf zudem in Tokio auch im Einzel starten.

Info GA-Sportlerwahl Foto: General-Anzeiger Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt und auf einer großen Gala ausgezeichnet.

Einer der großen Gewinner im Februar war Max Weißkirchen – und das gleich zweimal. Anfang des Monats holte der Beueler Badmintonspieler zum dritten Mal in Serie die deutsche Einzelmeisterschaft bei den Titelkämpfen in Bielefeld. Im Finale stand der 23-Jährige dem Bergisch Gladbacher Lars Schänzler gegenüber und setzte sich in drei Sätzen durch. Drei Wochen später jubelte das Beueler Eigengewächs erneut: Bei den Austrian Open in Wien spielte sich Weißkirchen ins Finale und bezwang dort den Spanier Pablo Abian in zwei Sätzen. Damit holte er sich zum ersten Mal in seiner Karriere den Sieg bei einem Turnier der Kategorie „Challenge“. Weißkirchen hat zwar olympische Ambitionen, jedoch geringe Chancen, das Ticket noch zu lösen.

