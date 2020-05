Parteitag in Duisdorf : AfD nominiert Kandidaten für die Wahl in Bonn

Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) will am Samstag beim Parteitag in der Duisdorfer Schmitthalle seine Kandidaten für die Kommunalwahlen am 13. September aufstellen. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn. Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) will am Samstag beim Parteitag in der Duisdorfer Schmitthalle seine Kandidaten für die Kommunalwahlen am 13. September aufstellen. Die Polizei erwartet eine Kundgebung unter dem Titel „Gegen rechte Hetze“.

Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) will am Samstag seine Kandidaten für die Kommunalwahlen am 13. September aufstellen. Beim Parteitag in der Duisdorfer Schmitthalle soll auch entschieden werden, ob die Partei einen Bewerber um das Oberbürgermeisteramt ins Rennen schickt, teilte Kreissprecher Hans Neuhoff mit. Erwartet würden etwa 30 der rund 100 Mitglieder des Bonner Kreisverbandes. Laut Neuhoff wird die Partei für alle 33 Wahlbezirke Kandidaten aufstellen können.