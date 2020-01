SSV Bornheim : Nils Wolters ist GA-Sportler des Monats Dezember

BORNHEIM. Nils Wolters, Fußballer des Bezirksligisten SSV Bornheim, setzt sich bei der Wahl überraschend durch. Mit erst 19 Jahren ist der offensive Mittelfeldspieler eine feste Größe in seinem Team.

Dabei hatten es die Fußballer bei der GA-Sportlerwahl in der Vergangenheit stets schwer. Gerade mal drei durften bislang die Trophäe in die Hand nehmen – und das waren mit René Dabers, Lucas Musculus und Daniel Somuah allesamt gestandene Regionalligaspieler.

Nun also ein Bezirksligakicker, der sich in die Riege von Olympiasiegern, Welt- und Europameistern wie etwa Max Rendschmidt einreiht. „Das ist schon ein cooles Gefühl, in einer Reihe mit diesen Leuten zu stehen“, sagt Wolters, der als Stärken „ein gutes Auge, Übersicht und einen satten Schuss“ angibt. Dabei war auch diesmal die Konkurrenz groß, schien schier übermächtig. Da war mit Max Laurin Müller ein 16 Jahre alter Säbelfechter des OFC Bonn, der sich für die EM und WM qualifizierte; der SSF-Judoka Tom Hartmann (16), der seine erste Medaille im Trikot der Nationalmannschaft holte; die Fritzdorfer Regionalliga-Tischtennisspielerin Charlotte Schönau (15), ihres Zeichens westdeutsche U18-Meisterin im Doppel; und last not least Drittliga-Volleyballerin Lisa Derendorf (29) von den SSF Fortuna Bonn.