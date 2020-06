Bürger können Stellung nehmen : Alfter stellt Pläne für das neue Feuerwehrhaus vor

Maßarbeit beim Einparken: Das Löschfahrzeug passt gerade so in die Wagenhalle des Feuerwehrhauses der Löschgruppe Alfter. Foto: Christoph Meurer

Alfter Das alte Alfterer Feuerwehrhaus soll Anfang 2021 abgerissen werden. Ein neues Gerätehaus soll an gleicher Stelle in die Steinergasse gebaut werden. Bürger können jetzt Stellung zu den Plänen nehmen.

Anfang 2021 sollen die Abrissbagger in die Steinergasse rollen und das alte Feuerwehrgerätehaus dem Erdboden gleichmachen . Das geht es aus Unterlagen der Gemeindeverwaltung zur kürzlich stattgefundenen Sitzung des Alfterer Gemeindeausschusses vorher, in dem die Kommunalpolitiker einstimmig die Pläne für ein neues Gerätehaus voran brachten und die Offenlage der Pläne beschlossen.

Feuerwehrhaus in Alfter soll neu gebaut werden

Aktuelles Gebäude ist zu klein : Feuerwehrhaus in Alfter soll neu gebaut werden

Neubau wird Millionenprojekt

Die Tage des Gerätehauses in Alfter-Ort sind gezählt, weil das Gebäude aus dem Jahr 1968 vom Platz und der Ausstattung her nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Daher soll auf dem gleichen Grundstück ein Neubau für die Feuerwehr mit ausreichend Platz und moderner Technik entstehen.

Das wird einen Millionenbetrag kosten, allerdings hofft die Gemeinde auf Fördergelder. In der Ausschusssitzung hob Alfters Ortsvorsteher Norbert Lehna (CDU) erneut die Akzeptanz der Anwohner für einen Neubau hervor. Von allen Seiten sei ihm grünes Licht für das Vorhaben signalisiert worden.

Übergangsquartier soll eine Lagerhalle am Freudiger Weg werden

Selbstredend müssen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auch einsatzbereit sein, während das Gerätehaus an der Steinergasse nicht zur Verfügung steht. Allerdings ist ein Übergangsquartier bereits in Arbeit.

„Aktuell laufen die Planungen für die Nutzung einer Lagerhalle am Freudiger Weg in Alfter“, teilte Gemeindesprecherin Maryla Günther auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Dazu seien derzeit die Rahmenbedingungen in der Abstimmung, weil die Lagerhalle für eine Nutzung durch die Löschgruppe hergerichtet werden müsse und entsprechende gesetzliche Bestimmungen auch für eine Interimslösung einzuhalten seien.