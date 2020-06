Alanus Hochschule : Studentenwohnheim in Alfter soll 122 bezahlbare Wohnungen umfassen

Studentenwohnheim in Alfter soll 122 bezahlbare Wohnungen umfassen

Alfter Der Bau des neuen Studentenwohnheims der Alanus Hochschule in Alfter wurde mit einem symbolischen Spatenstich besiegelt. Das Ziel der Investoren des zehn Millionen Euro teuren Projekts ist es, nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Das Studentenwohnheim am Campus II der Alanus Hochschule in der Alfterer Villestraße wird aus Holz gebaut. Das hat Eric Schütz, gemeinsam mit seiner Ehefrau Sabine – die Investoren des zehn Millionen Euro teuren Projekts – beim symbolischen Spatenstich am Donnerstag bestätigt.