Erste Eröffnungen : Radpendlerrouten verbinden Bonn mit dem Linksrheinischen

Eröffnung mit Corona-Schutzabstand: An der Grenze zwischen Alfter und Bonn weihen Vertreter der Verwaltungen, der Politik und des ADFC die Strecken ein. Foto: Matthias Kehrein

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn Das Rad als Alternative für Pendler? Zwei neue Schnellrouten sollen in der Region dabei helfen. Dass Planung und Umsetzung nur zwei Jahre dauerten, hat einen Grund.

Mit dem Rad am Stau vorbei? Mit zwei sogenannten Radpendlerrouten soll es zwischen Bonn und den linksrheinischen Kreis-Kommunen attraktiver sein, das Rad für den Weg zur Arbeit oder andere Anlässe zu nutzen.

Am Montag waren politische und Verwaltungsvertreter der beteiligten Städte und Gemeinden, Landtagsabgeordnete sowie Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) an die Grenze zwischen Bonn und Alfter (Kreisstraße 12 n) gekommen, um die Routen symbolisch zu eröffnen.

Die Idee für diese und andere Radpendlerrouten – auch rechtsrheinisch – hatte der ADFC Bonn/Rhein-Sieg vor rund zwei Jahren vorgebracht. Sodann beschäftigten sich Verwaltungen und Politik der Kommunen und des Kreises mit den Plänen. Dass nun bereits zwei Routen eingeweiht werden konnten, liegt nach Angaben von André Berbuir von der Kreisverwaltung und Georg Wilmers vom ADFC daran, dass dafür indes keine Radwege neu gebaut, sondern die vorhandenen Wege saniert wurden. Die Routen seien unter Kompromissen und mit überschaubarem Aufwand hergerichtet worden, so Wilmers. Wären Baumaßnahmen erforderlich gewesen, hätte das „ewig gedauert“, befand er. Die Verbindungen sind laut Wilmers aber nun so ertüchtigt, dass man auf ihnen gut und schnell fahren kann. Der Maßstab seien 25 Stundenkilometer, so Wilmers, wobei er sagte, dass die Strecken eben noch nicht perfekt seien und Problemstellen enthielten, die es noch zu verbessern gelte.