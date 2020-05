Solidarische Landwirtschaft in Alfter : Drei junge Menschen wollen Lebensmitteln einen Wert geben

Solidarische Landwirtschaft in Alfter

Alfter Mit Obst und Gemüse aus regionalem Anbau und nachhaltigem Handeln wollen Laura Schultheis, David Witt und Florian Hurtig 30 Hausgemeinschaften in Oedekoven, Gielsdorf und Alfter versorgen.

Obst und Gemüse aus regionalem Anbau, Einblick in die landwirtschaftliche Arbeit und nachhaltiges Handeln – all das möchte die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) vereinen. Laura Schultheis, David Witt und Florian Hurtig möchten eine Solawi für Oedekoven, Gielsdorf und Alfter etablieren. Für etwa 30 Hausgemeinschaften soll es dann möglich sein, wöchentlich Gemüse und Obst sowie selbstgebackenes Brot zu beziehen und Teil einer Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft zu sein (siehe „Konzept“).

Eine Kiste reicht für drei bis fünf Personen. Im ersten Jahr wird ein Vertrag aufgesetzt, der die potenziellen Kunden für eine Saison bindet, eine sogenannte Abnahmegarantie. Angebaut wird auf einer rund 3000 Quadratmeter großen Fläche auf dem Lessenicher Feld. Die ersten Gewächse stehen bereits. In der Garage vor ihrem Haus planen die drei die Lagerung der Lebensmittel und, wenn alles läuft wie geplant, auch einen größeren Ofen zum Backen. Die Corona-Krise hat das Projekt bisher nicht negativ beeinflusst.

David Witt hat in Göttingen Ökosystemmanagement studiert. „Das Thema beschäftigt mich schon seit Jahren“, sagt der 28-Jährige. Florian Hurtig ist gelernter Obstbaumpfleger und mit einer mobilen Mosterei in der Region unterwegs. Außerdem betreut er Streuobstwiesen im Vorgebirge. Laura Schultheis backt leidenschaftlich gerne Brot. „Ich arbeite viel mit Sauerteig und Nüssen, das sind sehr ursprüngliche Brote“, sagt die 20-Jährige. Zu den ersten Informationstreffen im Februar kamen viele Leute aus ihrer direkten Nachbarschaft. „Das war genau das, was wir uns vorgestellt hatten“, berichtet Witt. „Alle waren sehr interessiert und auch motiviert.“