Kommentar zu den Radpendlerrouten : Die Radpendlerrouten sind nur ein Anfang

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die jetzt eröffneten Radpendlerrouten sind ein wichtiger Schritt für die Fahrradfreundlichkeit in der Region, aber nur der Anfang. Ein Kommentar.

Radfahren in der Region kann viel Spaß machen – wenn man in seiner Freizeit durch Wald und Feld oder am Rhein entlang fährt. Man tritt gemütlich in die Pedale und genießt die Landschaft. Menschen, die mit dem Rad zwischen ihrem Wohnort und der Arbeitsstätte pendeln, brauchen aber keinen schönen Ausblick. Sie brauchen gerade und gut ausgebaute Strecken mit möglichst wenigen Kreuzungen und Ampeln. Schließlich soll es schnell und unkompliziert auf zwei Rädern von A nach B gehen.