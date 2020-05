Protest gegen Pläne der Wester Werke : Alfter will den Kreis verklagen

Alfter-Witterschlick Die Pläne der Wester Werke in Alfter-Witterschlick zum Anbau einer Lagerhalle könnten vor Gericht landen. Das hat die Alfterer Politik nun so entschieden.

Sollte der Rhein-Sieg-Kreis den Witterschlicker Wester Werken die Genehmigung zum Anbau einer Lagerhalle erteilen, wird Alfter rechtlich dagegen vorgehen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und UWG beschlossen. Die Freien Wähler und die FDP stimmten dagegen, ein CDU-Ratsmitglied enthielt sich. Der Hauptausschuss tagte anstelle, aber mit Befugnissen des Rats, weil in dem personell kleineren Gremium die Corona-Schutzabstände im Ratssaal leichter einzuhalten sind. Bevor der Gang vor Gericht beschlossen wurde, hatten die Kommunalpolitiker erneut um den Umgang mit den Wester Werken gerungen. Bekanntlich gibt es seit Jahren Streit um das Unternehmen.

■ Die Diskussion: Das Einvernehmen gibt es aber nicht. Gegen die Stimmen der Freien Wähler hat der Hauptausschuss dies verweigert. „Es ist und bleibt ein Ärgernis, dass der Betrieb so nah an der Wohnbebauung ist“, sagte Bürgermeister Rolf Schumacher. Die Eigentümer der Wester Werke lehnen einen Umzug auf ein anderes Grundstück in Alfter mit Verweis auf die hohen Kosten ab. Laut Schumacher hat der Kreis signalisiert, dass er die geplante Erweiterung nicht ablehnen könne. Somit bliebe der Gemeinde nur eine Klage gegen die Baugenehmigung. Allerdings sind deren Erfolgsaussichten wohl gering. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsanwalt in einem von der Gemeinde beauftragten Gutachten. Dieses habe rund 1400 Euro gekostet, sagte Gemeindesprecherin Maryla Günther am Freitag auf GA-Anfrage.