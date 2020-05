Solaranlage und Hühnerstall müssen weg : Alfterer klagte gegen die Verfügung der Kreisverwaltung

Alfter Adolf Weiß kämpft gegen den Abriss seiner Ställe und Unterstände. Die Verschläge hat er ohne Genehmigung gebaut.

Mehrere Ställe, Unterstände und Lager hat Adolf Weiß in den vergangenen Jahren im Innenhof seines Betriebes Am Bähnchen in Alfter selber gebaut. In einigen Verschlägen sind Maschinen untergebracht, einige davon stammen noch von den Eltern, die dort vor rund 40 Jahren einen Nebenerwerbsbetrieb mit Blumen und Topfpflanzen betrieben. In einem 8 x 15 Meter großen Gehege gackern rund 100 Grün-, Braun- und Weißleger. Auf dem stabilen Holzstall hat der gelernte Gärtner vor acht Jahren in Eigenregie Solarzellen angebracht, um „außer dem Verkauf von Eiern und meiner Arbeit als Landschaftspfleger in privaten Haushalten noch einen zusätzlichen Verdienst zu haben“.