Gegenwind von den Grünen : Geplanter Schulcampus in Alfter nimmt die nächste Hürde

Am Rande des Oedekovener Gewerbegebiets, nah an der Wohnbebauung, soll der Schulcampus entstehen. Foto: Christoph Meurer

Alfter-Oedekoven Der geplante Bau des Schulcampus in Alfter-Oedekoven ist ein Stück vorwärts gekommen. Das Gebäude soll in drei Jahren bezugsfertig sein und Platz für 780 Schüler bieten. Gegenwind am Projekt gibt es jedoch weiterhin.

Das Vorhaben der Freien Christlichen Schulen Bonn/Rhein-Sieg (FCSB, siehe Info-Kasten), am Rande des Oedekovener Gewerbegebiets einen Schulcampus zu bauen, ist einen Schritt weiter gekommen. Mit großer Mehrheit beschloss der Alfterer Ausschuss für Gemeindeentwicklung am Donnerstagabend die Offenlage des zugrundeliegenden Bebauungsplans.

Das bedeutet, dass die Politik den aktuellen Sachstand angenommen hat und nun die Bürger sowie die sogenannten Träger öffentlicher Belange den Bebauungsplan erneut kommentieren können. Das Vorgehen dazu wird die Gemeinde in ihrem Amtsblatt veröffentlichen.

Freie Christliche Schulen Schulen stehen allen Kindern offen Der Trägerverein der Freien Christlichen Schulen Bonn/Rhein-Sieg (FCSB) wurde 2009 gegründet. Er entstand aus einer Elterninitiative und Vertretern Freier Evangelischer Kirchen und Gemeinden in der Region. Aus diesem Grund spielen die christliche Religion und das christlich-biblische Menschenbild im Schulleben eine wichtige Rolle. Die beiden staatlich anerkannten Schulen – eine Grundschule und eine Gesamtschule – stehen allerdings Schülern jeder Religion und Nation offen. Aufgrund ihrer dezidiert christlichen Ausrichtung erstreckt sich das Einzugsgebiet über Alfter beziehungsweise die angrenzenden Städte und Gemeinde hinaus.

Foto: grafik zurück

weiter

Lediglich die vier Vertreter der Grünen stimmten dagegen. Nach der Sitzung zeigte sich Andreas Wiegel, Vorsitzender des Trägervereins der FCSB und somit Bauherr, erleichtert. Schließlich arbeitet er bereits seit Jahren an dem Projekt.