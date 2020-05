Feuerwehreinsatz am Kölner Pfad : Brand sorgt für große Rauchwolke über Alfter

Ein Holzverschlag und drei Tannen sind am Freitagabend am Kölner Pfad in Alfter in Brand geraten.

Alfter Am Freitagabend musste die Feuerwehr in Alfter zu einem Brand am Kölner Pfad ausrücken. Ein Holzverschlag und drei Tannen standen in Flammen. Anwohner wurden durch die starke Rauchentwicklung alarmiert.



Ein Holzverschlag und drei hohe Tannen am Kölner Pfad in Alfter waren am Freitagabend gegen 19 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen stiegen schnell hoch in die Baumkronen, so dass starke Rauchentwicklung die Folge war. Anwohner alarmierten daraufhin die örtliche Feuerwehr.

