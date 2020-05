Kriegsende 1945 im Vorgebirge : Lehrer berichtet vom Neuanfang in Witterschlick

Alfter-Witterschlick Zwischen Trümmern, Besatzung und Mangel: In seinen Notizen berichtet der Witterschlicker Lehrer Kletus Badur vom schulischen Neustart nach dem Krieg. Dabei ging ihm aber nicht nur um Räume und Bücher.

Niedergeschrieben hat das ein Lehrer aus Witterschlick. Nach Ansicht des Heimatforschers Klaus Trenkle muss es sich dabei um Kletus Badur gehandelt haben. Die Aufzeichnungen haben Eingang in Trenkles umfangreiche Darstellung der Witterschlicker Geschichte gefunden. In zahlreichen Publikationen hat er sich seinem Wohnort in vielen Aspekten gewidmet. Natürlich auch dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Neuanfang zwischen Trümmern, Besatzung und Mangel.

Den Mangel verwalten

So listete Badur in einer Notiz von September 1945 217 Mädchen und Jungen für die Klassen eins bis sieben auf. „Alle Schulkinder sind katholisch“, fügte er hinzu. Für die Kinder standen drei Schulsäle zur Verfügung, beantwortete Badur am 12. September 1945 eine Anfrage des Schulamts. Ein weiterer könne nach einer Instandsetzung bezogen werden. Allerdings mangele es an Schulbänken. Der Pädagoge machte sich allerdings nicht nur um die Durchführung des Unterrichts Gedanken. So schrieb er ebenso an seine Vorgesetzten: „Das Schuhwerk der Kinder ist größtenteils schlecht. Es ist jetzt nur ein Schumacher im Ort tätig, der die Reparaturen nicht bewältigen kann.“