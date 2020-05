In Troisdorf : Holzunterstand auf Sportplatz in Eschmar zerstört

Troisdorf-Eschmar Am Samstagmorgen wurde ein Holzunterstand auf dem Sportplatz in Eschmar zerstört. Die Feuerwehr war mit zwanzig Personen im Einsatz.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 3.50 Uhr zu einem Einsatz am Sportplatz in Troisdorf-Eschmar gerufen. Wie die Feuerwehr am Mittag mitteilte, war bereits bei der Anfahrt ein Feuer zu sehen.