Bahnhof Troisdorf-Spich : Holzbohlen schwelten auf Güterzugwaggon

Troisdorf Zwei schwelende Bohlen waren der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in Troisdorf-Spich. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Wegen eines Einsatzes in Höhe der Sternenstraße musste der Bahnverkehr in Troisdorf-Spich am frühen Mittwochnachmittag kurzzeitig unterbrochen werden. Gegen 14.45 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr alarmiert.