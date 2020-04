St.-Johannes-Krankenhaus betroffen : Wasserhauptrohr in Troisdorf gebrochen

In Troisdorf ist es am Donnerstag zu einem Rohrbruch gekommen. Foto: DPA

Troisdorf In den frühen Morgenstunden ist es am Donnerstag zu einem Wasserrohrbruch in Troisdorf-Sieglar gekommen. Auch ein Krankenhaus ist dadurch von der regulären Wasserversorgung abgeschnitten.



Am Donnerstagmorgen ist zu einem folgenreichen Rohrbruch in Troisdorf-Sieglar gekommen. Wie die Stadtwerke am Vormittag mitteilten, brach gegen 4 Uhr ein Wasserhauptrohr. Dies hat zur Folge, dass gegenwärtig neben rund 80 Wohnungen auch das St.-Johannes-Krankenhaus von der Versorgung abgeschnitten sind. Neben den Stadtwerken war auch die Feuerwehr vor Ort, um das Wasser aus der Krankenhauseinfahrt, den Parkplätzen der Notaufnahme und den Kellern eines Hauses abzupumpen.

Unterdessen arbeiten die Stadtwerke „mit Hochdruck“ an einer Behebung des Schadens. Eine provisorische Wasserversorgung ist laut Mitteilung sowohl für alle Wohnhäuser wie auch für das Krankenhaus eingerichtet. Eine reguläre Wasserversorgung wird es mutmaßlich erst wieder in den frühen Abendstunden geben.