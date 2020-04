Versuchter Einbruch in Troisdorf : Mann versucht, Schaufenster mit Gullydeckel einzuwerfen

Symbolbild. Foto: dpa

Troisdorf Am frühen Samstagmorgen hat ein Mann versucht, in ein Juweliergeschäft an der Kölner Straße in Troisdorf einzubrechen. Der Versuch mit einem Gullydeckel misslang, die Polizei konnte ihn festnehmen.



Ein 20-jähriger Troisdorfer hat am frühen Samstagmorgen versucht, in ein Juweliergeschäft in Troisdorf einzubrechen. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er versuchte, in das Geschäft auf der Kölner Straße einzudringen. Ein Zeuge alarmierte gegen 4 Uhr in der Nacht die Polizei.

Dieser hatte den Beamten zufolge beobachtet, wie der 20-Jährige versuchte, das Schaufenster des Geschäfts mit einem Kanaldeckel einzuwerfen, dabei aber scheiterte. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, floh er.