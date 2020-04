An der Industriestraße : Unbekannter bricht in Autowerkstatt in Troisdorf-Oberlar ein

Troisdorf-Oberlar Ein Unbekannter ist am Dienstag in die Räume einer Autowerkstatt an der Industriestraße in Troisdorf-Oberlar eingebrochen. Er erbeutete Geräte im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Von Jill Mylonas

Zu einem Einbruch ist es am Dienstagmorgen in Troisdorf-Oberlar gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein bislang Unbekannter gegen 4.10 Uhr in die Räume einer Autowerkstatt an der Industriestraße eingebrochen. Wie er sich Zugang verschaffen konnte, sei bislang unklar. Doch es gelang dem Täter, die Eingangstür ohne Aufbruchspuren zu öffnen. Außerdem habe er eine Überwachungskamera zerstört, bevor er sich auf die Suche nach Beute machte.

Der Einbrecher erbeutete vier Laptops, ein Lötgerät und ein Programmiergerät für Autobordcomputer. Das alles transportierte er laut Polizei in einer schwarzen Sporttasche ab, die er in dem Geschäft gefunden hatte. Mehrere tausend Euro betrage der Wert der Beute