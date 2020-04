Einsatz in Troisdorf : Feuerwehr löscht Brand in der Wahner Heide

In der Wahner Heide hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Foto: Bundesforstbetrieb Rhein-Weser

Troisdorf In den vergangenen Tagen hat es in der Region bereits mehrere Wald- und Flächenbrände gegeben, die Waldbrandgefahr ist hoch. Am Dienstagnachmittag ist erneut ein Feuer ausgebrochen, dieses Mal in einer Lichtung in der Wahner Heide.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

In der Wahner Heide hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Im Bereich einer kleinen Lichtung mitten im Wald ist das Feuer gegen 15 Uhr ausgebrochen. Nach Angaben von vor Ort haben auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern Unterholz, Sträucher und Laub gebrannt.

Brandort war ein Waldstück nahe des Forsthauses Schauenberg nördlich von Troisdorf-Altenrath. Die Feuerwehreinheiten aus Troisdorf und Lohmar konnten das Feuer schnell löschen. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt.