Feuerwehreinsatz in Friedrich-Wilhelms-Hütte : Auto brennt in Troisdorfer Tiefgarage

Troisdorf In Troisdorf hat am späten Samstagabend ein Auto in einer Tiefgarage gebrannt. Wegen der Rauchentwicklung war die Lage zunächst unübersichtlich. Die Einsatzkräfte hatten die Bewohner aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und Fenster zu schließen.



Die Feuerwehr ist am späten Samstagabend zu einem Einsatz am Veilchenweg in Troisdorf Friedrich-Wilhelms-Hütte gerufen worden. Dort hat ein Auto in einer Tiefgarage gebrannt. Weitere Fahrzeuge wurden beschädigt und mehrere Autoreifen sind explodiert.

Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, war die Lage zunächst unübersichtlich, weil Rauch aus verschiedensten Öffnungen des Kellers drang. Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden.

