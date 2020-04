Carports standen in Flammen : Feuerwehr rückt zu Häuserbrand in Bornheim aus

Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim In Bornheim musste die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in zwei Doppelhaushälften ausrücken. Dort standen zwei nebeneinanderliegende Carports sowie ein Pkw in Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

Am Donnerstagmorgen kam es in Bornheim zu einem Brand in zwei Doppelhaushälften. Wie Ulrich Breuer, der Pressesprecher der Feuerwehr Bornheim, einem GA-Reporter vor Ort mitteilte, standen gegen 5.30 Uhr zwei aneinanderliegende Carports sowie ein darin geparkter Pkw in Flammen. Vermutlich aufgrund einer zerborstenen Gasflasche war die Hitze so enorm, dass das Feuer auch auf die Dachstühle der Doppelhaushälften übergriff.

In den beiden Doppelhaushälften wohnen jeweils zwei Personen. Sie konnten sich laut Breuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst ins Freie retten und blieben unverletzt. Auf den Brand aufmerksam geworden war eine Bewohnerin durch den hellen Feuerschein. Unter dem Einsatz von zwei Drehleitern öffnete die Feuerwehr die Dachhaut und löschte die Glutnester.

In Bornheim rückte die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand aus.

