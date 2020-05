Vorfahrt missachtet : Unfall in Troisdorf sorgte für Verkehrsbehinderungen

Unfall in Troisdorf sorgte für Verkehrsbehinderungen

Am Freitagabend kam es zu einem Unfall in Troisdorf-Spich. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf-Spich Am Freitagabend kam es zu einem Unfall in Troisdorf-Spich. Dabei kollidierten zwei Autos miteinander, nachdem einer der Fahrer die Vorfahrt des anderen missachtet hatte.

Am späten Freitagabend kam es in Troisdorf-Spich gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen wollte ein 24-jähriger Mann auf der Luxemburger Straße nach links in die Eternacher Straße einbiegen.