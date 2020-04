Einsatz in Mehrfamilienhaus : Feuerwehr löscht Brand auf Hausdach in Auerberg

In einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Auerberg hat es am Mittwoch gebrannt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im Bereich des Daches eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Auerberg ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

In einem Mehrfamilienhaus auf der Stockholmer Straße in Bonn-Auerberg ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf GA-Anfrage mitteilte, habe es im Bereich eines Dachausstiegs gebrannt. Am Mittag hatte die Feuerwehr den Brand zwar unter Kontrolle, war aber noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.