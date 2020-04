Polizei und Feuerwehr im Einsatz : Zwei Kaninchen sterben bei Brand an Wohnhaus in Troisdorf

Zwei Kaninchen sterben bei Brand an Wohnhaus in Troisdorf

Ein drittes Kaninchen konnte mit schwersten Verletzungen von der Feuerwehr gerettet werden, doch für zwei Tiere war es bei einem Brand in Troisdorf leider zu spät.

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr gegen 4 Uhr zu einem brennenden Zaun im Garten eines Wohnhauses in Troisdorf gerufen. Als erste Kräfte am Einsatzort an der Otto-Wels-Strasse/Friedrich-Wilhelms-Hütte eintrafen, erhöhten diese direkt die Alarmstufe und forderten weitere Kräfte an. Neben dem Zaun standen unter anderem auch ein Kaninchenstall und eine Markise in Flammen. Nachbarn hatten bereits mit Wasser erste Löschmaßnahmen unternommen, um der betroffenen Familie zu helfen.