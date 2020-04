Unfall auf der Mendener Straße : Autos kollidieren in Kurve in Troisdorf

Auf der Mendener Straße sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Foto: Alf Kaufmann

Bei einem Unfall auf der Mendener Straße in Troisdorf sind am Sonntagabend zwei Fahrzeuge kollidiert. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort ist ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug im Kurvenbereich auf einer Brücke in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 35-Jährigen zusammen.