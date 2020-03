Gewerbesteuer kann gestundet werden : Stadt Sinzig unterstützt ihre Betriebe in Krise

Stadt Sinzig unterstützt ihre Betriebe in Krise

SINZIG Hilfe für in Not geratene örtliche Unternehmen gewährt die Stadt Sinzig. Bürgermeister Andreas Geron hat veranlasst, dass vorübergehende Entlastungen schnell durchgeführt werden können.

Die Ausbreitung des Coronavirus bringt viele Unternehmen in Bedrängnis – die Stadt Sinzig will ihre Gewerbetreibenden unterstützen. „Die Gewerbebetriebe sind der wirtschaftliche Rückhalt unserer Stadt. Sie finanzieren unsere kommunale Infrastruktur. Die Stadt wird die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um in dieser Situation zu helfen“, sagte Bürgermeister Andreas Geron.