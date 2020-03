Helfer in Bonn : Beueler THW ist einsatzbereit während der Corona-Krise

Bonn Rund 100 Helfer des Technischen Hilfswerks in Beuel sind für Notfälle und Hilfeleistungen während der Corona-Krise vorbereitet.

Das Diensthandy von Thorsten Petri ist rund um die Uhr an. Nicht nur in der aktuellen Corona-Krise . „Ich bin jederzeit erreichbar“, sagt der Ortsbeauftragte des Beueler Technischen Hilfswerks (THW). Doch während viele haupt- und ehrenamtliche Helfer der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen derzeit am Limit arbeiten, gibt es für das THW aus dem Rechtsrheinischen aktuell nicht mehr zu tun als sonst. „Bei uns ist es trotz Corona sehr, sehr ruhig“, sagt Petri, der seit dem vergangenen Juni das Team leitet.

Eigentlich will der Ortsverband in diesem Herbst das 50-jährige Bestehen der erfolgreichen Jugendarbeit feiern. „Aber wir wissen derzeit ja alle nicht, wie sich die Situation entwickelt“, so Petri. Daher könnte es möglich sein, dass man das Fest auf nächstes Jahr verschieben muss. „Entschieden ist noch nichts, wir warten erst einmal ab“, so der Ortsbeauftragte. „Zur Not feiern wir eben nicht den 50., sondern den 51. Geburtstag.“