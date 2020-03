Bedürftige in der Corona-Krise : „Jugend hilft“ den Tafelkunden im Kreis Ahrweiler

Weil die Ausgabestellen der Tafeln (Foto) derzeit geschlossen sind, springt die Initiative „Jugend hilft“ in Sinzig in die Bresche. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Die Corona-Krise trifft vor allem Bedürftige und Ältere hart. Die Kreisinitiative „Jugend hilft“ übernimmt deswegen Einkäufe und Botengänge für ältere Mitbürger und liefert Lebensmittel bis an die Haustür. An der Aktion beteiligen sich jetzt auch zahlreiche Sinziger.



Aufgrund der aktuellen Corona-Gefahr musste auch die Ausgabestelle der Ahrweiler Tafel in Sinzig geschlossen werden. Damit können derzeit die Tafelausgaben an Bedürftige nicht stattfinden, was die bestehende Not der Betroffenen in der momentanen Situation nochmals verstärkt.

Petra Klein, Leiterin des Hauses der offenen Tür in Sinzig, beteiligt sich in Zusammenarbeit mit der Barbarossaschule und der Aktivgemeinschaft Sinzig an der Kreisinitiative „Jugend hilft“. Diese Initiative übernimmt auf Anfrage Einkäufe und Botengänge für ältere Mitbürger und liefert Lebensmittel bis an die Haustür.

Damit auch die Versorgung der Tafelkunden aufrecht erhalten werden kann, sagte Jürgen Fleischmann vom Sinziger Verein „Wir helfen“ eine große Spende zu. Nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden übernimmt „Jugend hilft“ nun auch die Einkäufe und die Versorgung der durch die Schließung der Tafel in Not geratenen Bedürftigen mit Lebensmitteln.

„Da in den vergangenen Tagen bereits die Strukturen geschaffen wurden und klare Verhaltensregeln für unsere Helfer und für die Hilfesuchenden bestehen, gab es seitens unseres Orgateams schnell grünes Licht für die Übernahme der zusätzlichen Aufgabe“, sagte Petra Klein.

Da derzeit wegen der Schließung keine Lebensmittelspenden die Tafel erreichen, müssen die notwendigen Lebensmittel beim Sinziger Einzelhandel eingekauft werden. „Dank der Spende ist dies nun möglich“, so Klein. Die Lebensmittel werden dann von den jungen Helfern ausgeliefert.

Die Aktivgemeinschaft unterstützt die Aktion „Jugend hilft“ tatkräftig. „Gemeinsam werden wir auch diese Aufgabe in der jetzigen Situation kurzfristig und unbürokratisch stemmen“, so Vorsitzender Reiner Friedsam. Bereits am Wochenende seien Aufrufe und Absprachen mit dem Sinziger Einzelhandel erfolgt, dabei sei unter den derzeitigen Umständen ein Höchstmaß an Flexibilität auf allen Seiten notwendig.

Bürgermeister Andreas Geron zeigte sich sehr angetan von diesem Engagement für die Bedürftigen und sicherte spontan eine weitere finanzielle Unterstützung seitens der Stadt zu. „Das Engagement der Jugendlichen beeindruckt und berührt mich, und ich möchte mich dafür sehr herzlich bedanken. Die Stadt wird die Initiative ebenfalls gerne mit einer großzügigen Spende unterstützen“, sagte Geron.

Die Betroffenen können sich bei der „HoT-Line“ des Hauses der offenen Tür in Sinzig telefonisch melden und ihren akuten Bedarf durchgeben. Kontakt unter ☏ 02642/41753 oder per Mail unter tafel@jugend-hilft.com.