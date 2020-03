Unfallstatistik der Adenauer Polizei : Polizei verzeichnet mehr Unfälle am Nürburgring

Adenau Die Polizei verzeichnet mehr Unfälle, aber dafür keine Todesfälle: Die Adenauer Polizei hat die Verkehrsbilanz für das vergangene Jahr vorgestellt.

An 333 Unfällen, also einem Viertel, waren den Angaben zufolge junge Fahrer zwischen 15 und 24 Jahren beteiligt. Dazu kamen zehn Unfälle mit Kindern. Zwölf von ihnen wurden leicht verletzt – fast doppelt so viele wie 2018. Auch in diesem Jahr, so Schmitz, werde es wieder Verkehrskontrollen an Schulen geben. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Kinder richtig angeschnallt sind. Eltern werden Schmitz zufolge gebeten, „auch auf kürzesten Strecken ihre Kinder ordnungsgemäß im Fahrzeug zu sichern“. Die Zahl der Unfälle mit Senioren ab 65 ist mit 188 fast unverändert geblieben. Bemerkenswert: Nur in 20 Fällen waren die Senioren auch Verursacher des Unfalls. Sechs Senioren wurden schwer verletzt, 18 leicht.