Kreis Ahrweiler : Marienhaus Klinikum arbeitet an Corona-Zentrum

Kreis Ahrweiler Die Marienhaus GmbH, zu der das Bad Neuenahrer Krankenhaus Maria Hilf gehört, arbeitet mit Hochdruck daran, eines ihres Häuser zum Corona-Zentrum zu machen. Aktuell gibt es in Maria Hilf seit Donnerstag zwei an Covid-19 erkrankte Patienten.

Das Brüderkrankenhaus in Trier ist bislang die einzige Einrichtung in Rheinland-Pfalz, in deren Mutterhaus alle Fälle vereint werden. Am Donnerstag gab es dort vier Patienten.

Die beiden Patienten in Bad Neuenahr sind isoliert untergebracht. Ein Teil einer Station ist laut Frieling abgesperrt. Maria Hilf verfügt aktuell über zehn Beatmungsplätze. 50 Prozent davon waren am Donnerstag belegt – mit normalen Patienten.

Das Marienhaus Klinikum ist Träger von 22 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn. Im Kreis Ahrweiler gehören neben Maria Hilf auch das Krankenhaus Sankt Josef in Adenau und die geriatrische Klinik Sankt Josef in Burgbrohl dazu. Des Weiteren das Seniorenzentrum Sankt Anna in Ahrweiler und das Seniorenzentrum Sankt Josef in Bad Breisig.