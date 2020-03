Bürgermeisterwahl in Bad Breisig : Marcel Caspers tritt als unabhängiger Kandidat an

Bad Breisig Die Bad Breisiger CDU stellt sich einstimmig hinter den Bewerber um das Amt des Verbandsbürgermeisters. Der 34-jährige Kämmerer sieht Digitalisierung als Marathon an, den es zu absolvieren gelte. Für den Umweltschutz setzt er auf interkommunale Zusammenarbeit.

Caspers sucht aber auch das Gespräch mit den Parteien. So am Dienstagabend bei der CDU. Die CDU um Norbert Heidgen war es auch gewesen, die an Caspers herangetreten war und ihn gebeten hatte, als unabhängiger Kandidat anzutreten. Denn, so Heidgen: „Als parteiloser Kandidat kann Marcel Caspers in den politischen Gremien überparteilich arbeiten. Das ist sehr wichtig, denn wir glauben, dass die künftigen Herausforderungen in der Verbandsgemeinde umso besser zu bewältigen sind, je mehr die politischen Parteien und Gruppierungen an einem Strang ziehen.“