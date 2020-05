Kommunale Finanzen in der Corona-Krise : Grafschaft am Rande der Zahlungsunfähigkeit

Grafschaft Die Gemeinde Grafschaft steht nach massiven Einnahmeausfällen infolge der Corona-Krise vor großen Finanzierungsproblemen. „Wir stehen am Rande der Zahlungsunfähigkeit“, sagt Bürgermeister Achim Juchem.

Land unter bei den Kommunalfinanzen in der Gemeinde Grafschaft. „Wir stehen am Rande der Zahlungsunfähigkeit“, sagte Bürgermeister Achim Juchem. Dramatische Steuerausfälle sorgen nun dafür, dass die Liquidität nicht mehr gesichert ist. Nicht nur das. Man wird sich wohl auch von wichtigen geplanten Projekten verabschieden müssen, weil sie nicht mehr finanzierbar sein werden. Ein Arbeitskreis soll den Haushalt jetzt nach Einsparmöglichkeiten durchforsten. Völlig offen bleibt derzeit allerdings, wie hoch das angestrebte und erforderliche Einsparvolumen sein soll.

240 Unternehmen zahlen Gewerbesteuern

Rund 240 Unternehmen gibt es in der Grafschaft, die regelmäßig Gewerbesteuern zahlen. Fast 17 Millionen Euro hat die 11.000-Einwohner-Gemeinde („Haribo-City“) in 2019 aus diesem Steuertopf vereinnahmt. Dann kam Corona. Umsatz- und Gewinnrückgänge und Kurzarbeit in den Betrieben: Schon jetzt steht fest, dass die Gemeinde zu hoch berechnete Vorauszahlungen für 2020, die auf den Werten der Gewinne von 2019 basierten, zurückzahlen muss – derzeit rund 6.5 Millionen Euro. Zahlreiche Nullfestsetzungen zeigen auf, dass in diesem Jahr von den Gewerbebetrieben zudem auch kein Cent mehr erwartet werden kann.

Heftig ins Kontor schlagen auch die verminderten Zahlungseingänge bei dem der Kommune zustehenden Anteil an der Einkommensteuer oder der Umsatzsteuer. In wenigen Tagen wird die Steuerschätzung für Mai erwartet. Und die wird angesichts der gestiegenen Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen wenig erfreulich ausfallen. Und all das bei steigenden Ausgaben, vor allem im Sozialsektor. Auch Umlagen – beispielsweise an den Kreis – drohen in Folgejahren drastisch zu steigen.