Die mobile Variante : Zwei neue Imbissstände für die Einwohner in Wachtberg

Abdo Hamo serviert seinem Helfer Dirk Krüger die erste Imbissmahlzeit aus dem neuen Wagen in Adendorf. Foto: Reuter/Petra Reuter

Wachtberg Not macht erfinderisch: Abdo Hamo und Markus Krupp setzen in Niederbachem und Adendorf auf die mobile Variante und eröffnen zwei neue Imbissstände.



Mit der Corona-Krise musste Abdo Hamo den erst im Januar wiedereröffneten Kiosk in Adendorf schließen. Schnell machte er aus der Not eine Tugend und eröffnete einen Imbisswagen, den „Töpfergrill“ neben dem Kiosk. Ähnlich war es Markus Krupp aus Niederbachem gegangen, der seinen Veranstaltung-Imbisswagen in Niederbachem zur Burgerzentrale machte.

Als wegen der steigenden Infektionszahlen vor fast zwei Monaten die Kontaktverbote kamen, stand Hamo mit seiner Mitarbeiterin fast den ganzen Tag allein in seinem Kiosk. Die meisten Menschen blieben zu Hause, keine Pendler hielten mehr an, um sich Brötchen für den Tag zu kaufen, Café und Kuchen im Zelt vor dem Kiosk durften nicht mehr serviert werden. Kurzum schloss der rege Kioskbetreiber die Türen – aber nur, um sich Gedanken über ein neues, zur Krise passendes Konzept zu machen.

Genehmigung schnell erhalten

„Die Menschen wollen trotzdem versorgt werden und freuen sich, wenn sie sich etwas Gutes zu essen kaufen können“, sagt Hamo. So fragte er bei der Gemeinde nach einer Genehmigung für einen Imbisswagen. „Das ging schnell, zwei oder drei Tage, dann konnte ich loslegen. Ich habe ich einen nagelneuen Imbisswagen gekauft, mein Nachbar hat geholfen, die fehlende Ausstattung und Geräte einzubauen“, beschreibt der gelernte Koch die sich überschlagenden Ereignisse. Dabei hatte Hamo großes Glück, denn der Wagen war beim Hersteller nur deshalb so schnell zu bekommen gewesen, weil ein anderer die in Auftrag gegebene rollende Imbissbude nicht mehr kaufen wollte.

„Ab jetzt gibt es von 12 bis 20 Uhr abends bei uns das klassische Angebot von der Portion Pommes über Bratwurst bis zum Cordon-Bleu und die eine oder andere Besonderheit“, sagt Hamo stolz am Tag der Eröffnung. Auf der Speisekarte stehen unter anderem zusätzlich Jägerschnitzel, Gyrosteller und belegte Baguettes – eine Idee, die Hamo aus seiner 30-jährigen Gastronomieerfahrung aus Spanien mitgebracht hat. „Wegen der Verordnung darf man das Essen leider im Moment nur abholen. Hier essen darf man erst wieder, wenn die Corona-Regeln das wieder zulassen.“

Angebot bei weiterem Imbisswagen erweitert

Ähnlich kalt erwischt hatte es Markus Krupp mit Inkrafttreten der Kontaktverbote. Mit seinen Imbisswagen sorgt er in der Regel für Verpflegung bei Veranstaltungen. „Wenn es keine Veranstaltungen gibt, dann braucht dort auch niemand Essen“, fasste er knapp das Dilemma zusammen, vor dem er Mitte März stand. Auch er steckte den Kopf nicht in den Sand und meldete sich beim Ordnungsamt der Gemeinde, um einen Wagen auf dem Firmengelände auf der Konrad-Adenauer-Straße aufstellen zu dürfen. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war toll“, erinnert sich Krupp. Auch er konnte innerhalb weniger Tage die Läden des Wagens öffnen.

„Mittlerweile haben wir wegen der guten Nachfrage das Angebot erweitert und die Öffnungszeiten ausgedehnt“, sagte Krupp. Neben dem klassischen Imbissangebot schmecken der Kundschaft hier Pulled Pork, Chilli con Carne und Chicken Nuggets von Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagte Krupp.

Foto: Petra Reuter Markus Krupp steht vor seinem Imbisswagen an der Konrad-Adenauer-Straße in Niederbachem. zurück

