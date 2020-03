Beregnung der Obstplantagen : Deshalb sieht man gerade einen „Eiszauber“ in der Grafschaft

Deshalb sieht man gerade einen „Eiszauber“ in der Grafschaft

Derzeit kann man an auf den Grafschafter Obstplantagen einen „Eiszauber“ sehen. Foto: Otto Plohmann/Otto Plosmann

Grafschaft Einen zauberhaften Anblick bieten zurzeit frühmorgens die Obstplantagen der Gemeinde Grafschaft. Die Ursache dafür ist ganz praktischer Art: Frostschutzberegnung sorgt für den „Eiszauber“.

Einen wahren Eiszauber erlebt, wer zurzeit morgens in den Obstplantagen der Grafschaft unterwegs ist. Der Grund dafür heißt Frostschutzberegnung. Damit bezeichnen Landwirte und Winzer das gezielte Besprühen von Nutzpflanzen im Obst- und Weinbau. Die geschieht mit Apparaturen, die Sprenkleranlagen nicht unähnlich sind. Beim Gefrieren des verteilten Wassers wird auf den Pflanzen Kristallisationswärme freigesetzt, so dass in der Regel Blätter und Blüten vor Frostschäden bewahrt werden. Ziel ist es, die Pflanzen bei Frosteinbrüchen zu Beginn der Vegetationsperiode zu schützen und dadurch spätere Ernteausfälle zu vermeiden. Frostschutzberegnung findet insbesondere im Frühjahr während der Obstblüte statt.