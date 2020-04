Weitere Seniorenheime in Bonn und der Region betroffen : Seniorin aus Altenheim in Sankt Augustin stirbt nach Corona-Infektion

Symbolfoto. Foto: Christoph Schmidt

Bonn/Region Die Bewohnerin eines Seniorenheims in Sankt Augustin ist nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus verstorben. In Bonn ist erstmals die Bewohnerin eines Seniorenheims positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Bettina Köhl und Andreas Dyck

Ein drittes Altenheim aus dem Rhein-Sieg-Kreis ist vom Coronavirus betroffen: Wie die Stadt Sankt Augustin am Mittwochnachmittag mitteilte, ist eine Bewohnerin des CBT-Wohnhauses St. Monika verstorben. Fünf Bewohner wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet und befinden sich in Quarantäne. Ein Bewohner liegt mit Verdacht auf Covid-19 im Krankenhaus, weitere Bewohner weisen erste Symptome der Lungenerkrankung auf. Zwei Altenpflegerinnen wurden positiv getestet und befinden sich ebenfalls in Quarantäne. „Eine sehr betagte Bewohnerin mit erheblichen Vorerkrankungen ist in der vergangenen Nacht verstorben“, teilte die Stadt mit.

Gesundheitsamtsleiter Rainer Meilicke berichtete bei der Pressekonferenz des Kreises am Mittwoch von zwei Verstorbenen in Altenheimen. Wo die Personen gewohnt haben, nennt der Kreis nicht. Wie berichtet sind auch das Franziskus-Haus in Bad Honnef und eine Einrichtung in Lohmar von Corona-Fällen betroffen.

In Sankt Augustin gab es eine Sondersitzung des städtischen Krisenstab. „Es war abzusehen, dass früher oder später auch die ersten Fälle in einer Gemeinschaftseinrichtung in Sankt Augustin auftreten. Dass es das CBT-Wohnhaus gleich mit dieser Vehemenz getroffen hat, ist natürlich tragisch. Ich drücke den Angehörigen der verstorbenen Bewohnerin meine ausdrückliche Anteilnahme aus“, sagte Bürgermeister Klaus Schumacher. Die Heimleitung hat um kommunale Unterstützung gebeten. Die Stadt Sankt Augustin sucht Ehrenamtlich mit „beruflichen Vorerfahrungen“, die das CBT-Wohnhaus, aber auch andere möglicherweise gefährdete Einrichtungen unterstützen können.

Bewohnerin in Bonner Einrichtung positiv getestet

In Bonn ist erstmals eine Bewohnerin eines Bonner Seniorenheims positiv auf das Coronavirus Sars-Cov2 getestet worden. Wie die Stadt am Mittwochnachmittag bekanntgab, wurde bei der Frau, die im Seniorenheim Josefshöhe in Auerberg lebt, ein Abstrich gemacht, nachdem sie bei einem stationären Krankenhausaufenthalt Fieber bekommen hatte. Dort war sie zuvor aufgrund einer neurologischen Erkrankung aufgenommen worden. Vier weiter Bewohner des Altenheims haben demnach Fieber und Anzeichen von Infekten.

Das Gesundheitsamt klärt derzeit, ob ein Zusammenhang mit der infizierten Bewohnerin besteht. In dem Seniorenheim werden nun alle Bewohner sowie alle Beschäftigten auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Bonn stieg am Mittwoch auf 294. Davon sind 62 Menschen wieder genesen. 729 Menschen befinden sich in Quarantäne.