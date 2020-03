Coronavirus in Seniorenheimen : Stadt Bonn äußert sich zu infizierten Pflegekräften

Der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan äußert sich zu den neuesten Entwicklungen in Bonn. (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn hat sich am Dienstagmittag zu den beiden mit dem Coronavirus infizierten Pflegekräften geäußert. Demnach handle es sich um Mitarbeiter von Einrichtungen in Castell und in Bad Godesberg.

Die Stadt Bonn hat soeben darüber informiert, dass die beiden Pflegekräfte, die mit dem Conronavirus infiziert sind, im Haus Rosental in Bonn-Castell und im Haus Steinbach in Bad Godesberg tätig sind. Alle entsprechenden Vorkehrungen seien getroffen, sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Zuvor war bekannt geworden, dass erstmals Bonner Seniorenheime betroffen sind. Auch im Rhein-Sieg-Kreis gibt es bestätigte Infektionsfälle in Seniorenheimen.

Aktuell sind die Zahlen an positiv getesteten Coronavirus-Fälle auf 272 gestiegen. Allerdings galt die Zahl bereits am Montagabend. 42 Erkrankte sind laut OB in Bonn mittlerweile gesundet.