Ampelanlage beschädigt : 48-Jähriger bei Unfall in Bonn leicht verletzt

Bonn Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Auerberg ist am Dienstagmorgen ein 48-Jähriger leicht verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache ist er von der Straße abgekommen und gegen einen Ampelmast gefahren.

In Bonn-Auerberg ist ein 48-Jähriger am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 08:10 Uhr mit seinem Auto Am Josephinum in Fahrtrichtung An der Josefshöhe unterwegs.