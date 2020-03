Online-Bestellung und Lieferdienste : Wie sich Bonner Geschäfte an die Corona-Krise anpassen

Bonn Dem lokalen Einzelhandel brechen die Einnahmen weg. Die nächsten Monate werden aus Sicht der Unternehmer schwierig zu überstehen sein. Aber die Corona-Krise bringt auch positive Neuerungen, wie einige Geschäftsinhaber aus Bonn berichten.

Es ist ein Loch, das man nicht ewig überbrücken kann. Ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, so lautet die Prognose von Silvio Suderow, der den Laufladen in der Innenstadt betreibt. „Ich habe hier zwölf Leute, die bezahlt werden möchten, laufende Kosten und Miete. Ich will niemanden entlassen müssen“, erzählt er.

Viele Händler hätten keine großen Reserven, um die Umsatzeinbrüche aufzufangen. Sein rein stationäres Geschäft fußte immer auf einer intensiven Beratung. „Das können wir so nicht mehr leisten.“ Auf der anderen Seite werde gerade jetzt viel gelaufen, Sportartikel seien gefragt. „Deshalb versuchen wir das nun telefonisch zu machen, Empfehlungen können wir immer noch geben. Und von unserer Stammkundschaft wissen wir, was sie braucht.“ Wer etwas bestellt, bekommt es nun eben geliefert – mal per Paket, mal persönlich.

Was alle gemein haben, ist viel Papierkram. „Das ist für mich als Unternehmerin derzeit die größte Herausforderung, mit all den Anträgen und Formularen zur Kurzarbeit oder der Geldbeschaffung. Eine Flut von Informationen, die sortiert werden muss“, sagt Susanne Palmen, die die Filiale von Tee Gschwendner in Bad Godesberg leitet. Streng genommen dürfte sie noch öffnen, weil Tee als Grundnahrungsmittel gilt. Gerade erst hat sie einen sechsstelligen Betrag in die Renovierung gesteckt. „Aber es ist sicherer für Kunden und Mitarbeiter, wenn das Lokal geschlossen bleibt.“ Stattdessen verkauft sie nun über einen kleinen Tresen am Eingang und liefert in die Region aus. Das übernimmt ihr Sohn auf dem Fahrrad, der als Personal Trainer derzeit wenig Aufträge bekommt. „Bis nach Berkum oder Rheinbreitbach ist das schon eine ganz schöne Strecke, aber es macht ihm auch Spaß“, erzählt Palmen. Sie ermutigt vor allem ihre ältere Stammkundschaft dazu, den Service in Anspruch zu nehmen.