Kommentar zur Maskenpflicht : Zu wenig

Ob eine Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln nützlich wäre, so lange das Coronavirus grassiert, darüber muss man in Deutschland leider nicht diskutieren. Denn es sind nicht genug Masken vorhanden, um die Bürger damit auszurüsten. Noch nicht einmal das medizinische Personal hat genügend. Und selbst gebastelte Masken helfen allenfalls psychologisch. Wenn man eine Maskenpflicht einführen wollte, wofür manches spricht, dann kann diese nur mit Material erfüllt werden, das auch wirklich schützt. Denn ein Pseudo-Schutz, bei dem sich die Menschen in falscher Sicherheit wiegen, kann auch das Gegenteil von dem bewirken, was erreicht werden soll.