Einsatz in Tannenbusch : Feuerwehr rückt zu Brand am Waldenburger Ring aus

Am Montagabend war die Feuerwehr am Waldenburger Ring im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr musste am frühen Montagabend zu einem Einsatz am Waldenburger Ring in Tannenbusch ausrücken. Dort brannte es auf dem Dach eines Hochhauses.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz am Waldenburger Ring in Bonn-Tannenbusch ausrücken. Auf dem Dach eines Hochhauses war zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte eine Person von der Hirschberger Straße aus eine Flammen- und Rauchbildung an dem Wohnhaus bemerkt und daraufhin um 19.46 Uhr den Notruf gewählt.

Eine Erkundung über die Drehleiter ergab, dass es im neunten Stock in der Dachhaut brannte. Diese wurde mit einer Rettungssäge geöffnet, um an versteckte Glutnester zu gelangen, welche durch einen Trupp mit Atemschutz gelöscht wurden. Insgesamt wurden so etwa zwölf Quadratmeter geöffnet. Ein weiterer Trupp überprüfte die Wohnungen im obersten Stock des Hochhauses.