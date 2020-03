Uni Bonn in Corona-Zeiten : Sommersemester startet am 20. April im Online-Modus

Bonn Die Universität Bonn reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus. Die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2020 starten in diesem Jahr am 20. April mit Online-Kursen.

Ursprünglich sollte das Sommersemester an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn am 6. April 2020 beginnen. Doch im Zuge der Corona-Pandemie wurde dieser Termin auf den 20. April verschoben. Nun gab die Universität bekannt, dass die Lehrveranstaltungen am 20. April in einem Online-Modus starten werden.